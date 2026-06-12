Edirne ve Kırklareli'nde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

12.06.2026 11:43
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Edirne ve Kırklareli'nde toplam 14 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı ve ilgili merkezlere gönderildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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