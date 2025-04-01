Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ve Meriç ilçesindeki denetimlerinde 23 düzensiz göçmen yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesi yakınlarındaki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne ve Kırklareli'nde 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?