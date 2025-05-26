Edirne ve Kırklareli'nde Masaj Salonlarına Operasyon

Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde İpsala, Keşan ve Lüleburgaz ilçelerinde masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonun devamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselirken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edirne ve Kırklareli'nde 3 gün önce masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 zanlı gözaltına alınmış, 12 kadın hakkında adli işlem başlatılmıştı. Adreslerde 12 cep telefonu, 193 bin 440 lira, 70 avro, 2 altın bilezik, 4 kamera kayıt cihazı, dizüstü bilgisayar, 11 randevu defteri ve 70 cinsel sağlık ürünü ele geçirilmişti.