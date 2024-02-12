Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne ve Kırklareli\'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne ve Kırklareli illerinde sağanak yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağmurun dinmesini beklerken, polis ekipleri trafiği düzenlemek için önlem aldı. Hava sıcaklığının düşük olduğu bölgelerde sağanak yağışın yarına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kırklareli'nde ise itfaiye ekipleri su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

12.02.2024 13:25  Güncelleme: 13:27
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Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanana bazı vatandaşlar kapalı çarşıda yağmurun dinmesini bekledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oluyor.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlarda otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.

İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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