Edirne ve Tekirdağ\'da Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçeleri ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu.

İpsala ilçesi Sarıcaali ve Balabancık ile Keşan ilçesi Suluca köylerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen kiremitler nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu. Köylere gelen AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Enez ilçesinde de kuvvetli rüzgarda sahil şeridindeki bazı barakalar devrildi, bazıları kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçeye bağlı Izgar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Gacal'a (55) ait eve yıldırım düştü. Gürültüye uyanan aile büyük korku yaşarken, evde hasar oluştu. Kuvvetli rüzgarda, çiftçi Mehmet Dura'nın (64) evinin yanındaki ahır da zarar gördü. Saman balyalarının bulunduğu ahırın 1 tonluk demir çatısı uçtu, ahırda hasar meydana geldi. (DHA)