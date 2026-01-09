Edremit Belediye Başkanı Ertaş, İlçede Görev Yapan Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
Edremit Belediye Başkanı Ertaş, İlçede Görev Yapan Basın Mensuplarıyla Buluştu

09.01.2026 15:52  Güncelleme: 16:39
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ertaş, yerel basının önemine vurgu yaparak, 'Edremit'i ortak akılla ve birlikte yönetmeye kararlıyız' dedi.

(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın emekçilerinin gününü kutlayan Ertaş, "Yerel basın; kentimizin hafızası, şeffaf yönetimin ve katılımcı demokrasinin temel taşlarından biridir" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Başkan Ertaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci, Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer ile Edremit'te görev yapan basın mensupları katıldı.

Başkan Ertaş, bu özel günde resmi gündemden uzak, sohbet havasında bir araya gelmek istediklerini belirterek, "Bugün sizin gününüz. Birlikte olalım, sohbet edelim istedik" dedi. Edremit'i yönetirken diyalog ve iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Ertaş, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Belediyeyle ilgili yapılan olumlu ya da olumsuz tüm haberleri dikkatle takip ettiklerini belirten Ertaş, yapıcı eleştirileri yol gösterici olarak gördüklerini söyledi.

"Edremit'i ortak akılla ve birlikte yönetmeye kararlıyız"

Yerel basının kent yaşamındaki rolüne de dikkat çeken Başkan Ertaş, "Yerel basın; kentimizin hafızası, şeffaf yönetimin ve katılımcı demokrasinin temel taşlarından biridir. Edremit'i ortak akılla ve birlikte yönetmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Hakikatin peşinden ayrılmayan basın emekçileriyle şeffaf, samimi ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Ertaş, gece gündüz demeden halkı doğru ve tarafsız bilgiyle buluşturan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG'ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
