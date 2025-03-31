Edremit Belediye Başkanı Ertaş'tan Bayramlaşma Mesajı

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, merkez hizmet binasında vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Edremit Belediyesi'nin bayramın ikinci gününde düzenlediği bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu PM Üyesi Mehmet Tüm, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ve yönetimi, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, meslek odaları başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Ertaş, etkinlikte, "Bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Hemşehrilerimle böyle güzel bir günde buluşmaktan büyük mutluluk duydum. Bu vesileyle tüm Edremitli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Aileleri ve sevdikleriyle beraber herkesin nice mutlu bayramlar geçirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.