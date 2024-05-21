Güncel

(ANKARA) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Anıtkabir'i ziyaret etti. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkan Başkan Ertaş, "Cumhuriyeti bize emanet eden Ata'mıza şükranlarımızı sunduk" dedi.

Başkan Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Belediye Meclis üyeleri, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile Ulu Önder Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti.

Ertaş, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gururla, coşkuyla, gelecek güzel günlere olan inancımızla bizlere Cumhuriyeti emanet eden Atamıza şükranlarımızı sunduk. Sen rahat uyu Atam. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşadığımız sürece, ne pahasına olursa olsun koruyacak; bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da devrimlerinin ve ilkelerinin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz."