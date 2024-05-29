Edremit Belediyesi, İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği Projesi İle Misafirleri Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edremit Belediyesi, İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği Projesi İle Misafirleri Ağırladı

Edremit Belediyesi, İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği Projesi İle Misafirleri Ağırladı

Edremit Belediyesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği 'İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği: Uyum Stratejileri ile Mücadele' projesi kapsamında İspanya ve Yunanistan'dan gelen misafirler Edremit'i ziyaret etti. Proje kapsamında zeytin üreticiliği üzerine ortak çalışmalar gerçekleştirildi.

29.05.2024 00:24  Güncelleme: 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYVALIK) - Edremit Belediyesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği "İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği: Uyum Stratejileri ile Mücadele" projesi kapsamında İspanya'dan ve Yunanistan'dan gelen misafirler ilçeyi ziyaret etti.

Edremit Belediyesi, zeytin ve zeytincilik sektörünün geleceğini korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda başlatılan "İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği: Uyum Stratejileri ile Mücadele" projesinin ortakları olan İspanya'nın Mallorca Adası Selva Belediye Başkanı Juan Rotger Segui, Caimari Belediye Başkanı Ana Maria Rotger Mestre, Biniamar Belediye Başkanı Beatriz Lechuga Tortella ile Yunanistan'dan heyette yer alan diğer konuklar Edremit Belediyesi'nde ağırlandı ve zeytin üreticiliği üzerine ortak çalışmalar gerçekleştirildi.

"Avrupa Birliği'nin Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı" kapsamında sunulan projenin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Zeytin ve zeytinciliğin, bölgenin en önemli ekonomik sektörlerinden biri olduğu vurgulanarak, iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditlere karşı korunması gerektiği belirtildi. İklim değişikliğinin sektöre olan olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi ve zeytin üreticiliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Akdeniz insanı olarak tüm Akdeniz ve dünya insanlarına hizmet etmekten mutluluk duyacağını dile getirerek, zeytinci çocuğu olarak devam eden bu projeye destek olmaya bir ve beraberce çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Ertaş, "İçinde bulunduğumuz çağın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin, zeytin üreticiliği üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak için elimizden geleni yapacağız. Projede yer alan tüm paydaşlarımız ile birlikte üretimi artırmak ve üreticileri teşvik etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Selva Belediye Başkanı Juan Rotger, göreve yeni seçilen Başkan Ertaş'ı tebrik etti. Rotger, "Akdeniz ve zeytin bizleri birleştiriyor. Tarih ve medeniyetlerde bizleri birleştiriyor. Tekrar sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Bu proje bağlarımızı güçlendiriyor, sosyal ve kültürel olarak bizleri yakınlaştırıyor. Edremit ve Mallorca'da önemli olan zeytinin gelişimi adına işbirliğimizi geliştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

İspanyol ve Yunan konuklar belediyenin ardından Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu, Edremit Ticaret Odası, Alemizade Zeytinyağı Fabrikası ve Aenas Kültür Rotası Tanıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

Edremit Belediyesi, Avrupa Birliği, Zeytin Ağacı, Yunanistan, İspanya, Edremit, Zeytin, Avrupa Birliği, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi, İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği Projesi İle Misafirleri Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:23 BM’den korkutan rapor: İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü BM'den korkutan rapor: İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü
22:11 MGK bildirisinde dikkat çeken “yapay zeka“ maddesi MGK bildirisinde dikkat çeken "yapay zeka" maddesi
21:49 ABD: Refah’taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz ABD: Refah'taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz
21:34 İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun “hançer“ göndermesine yanıt verdi: Benim muhatap alacağım bir tarif değil İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "hançer" göndermesine yanıt verdi: Benim muhatap alacağım bir tarif değil
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
22:51 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye’ye geldi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye'ye geldi
22:43 İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak Nasılsınız İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız?
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
22:15 ABD’nin eski BM Temsilcisi’nden İsrail’de skandal hareket ABD'nin eski BM Temsilcisi'nden İsrail'de skandal hareket
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 00:36:58. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi, İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği Projesi İle Misafirleri Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement