Edremit'te Yol Seferberliği: 14 Ekip Aynı Anda Sahada

09.02.2026 15:29  Güncelleme: 16:45
Edremit Belediyesi, aşırı yağışlar ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar için 14 ekiple bakım ve onarım seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, çalışmaların hızla devam ettiğini ve Ramazan Bayramı'na kadar ana yolların tamamlanacağını duyurdu.

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, ilçe genelinde doğal gaz başta olmak üzere diğer kurumların altyapı çalışmaları ile aşırı yağışlar nedeniyle bozulan yolların bakım, onarım ve düzenlenmesi için seferberlik başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde toplam 14 ayrı ekip, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak çalışıyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışların etkisini azaltmasıyla doğal gaz ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları ile tahrip olan yolların yapımı için ilçe genelinde yoğun bir çalışma programına geçti. 14 ayrı ekiple sürdürülen çalışmalar, planlı ve öncelik sırasına göre devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, haftanın ilk iş gününe ilçede devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek başladı. Sahadaki ekiplerden bilgi alan Ertaş, şunları kaydetti:

"Belediyemizin ekonomik durumu güçlü, ekiplerimiz hazır, malzeme teminimiz tamamlanmış ve gerekli ihaleler yapılmıştır. Enerjimiz yüksek; bu yıl yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle tahrip olan yollarımızın onarım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamış bulunuyoruz. Ramazan Bayramı'na kadar ana arterlerdeki çalışmalar tamamlanacak, mayıs ayı sonuna kadar ise altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan hiçbir yol Edremit'imizde kalmayacaktır. Bu konuda hemşehrilerimize açıkça taahhütte bulunuyorum."

Ertaş, mevsimin olağanüstü yağışlı geçmesi ve özellikle sahil bölgelerinde yer altı su seviyesinin yüksek olması nedeniyle yol yapım ve bakım çalışmalarında ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti. Ertaş, sürecin daha hızlı ve sağlıklı yönetilebilmesi amacıyla şubat ayı başından mart ayı sonuna kadar diğer kurumlara ait kazı ruhsatlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Doğal gaz ve elektrik kurumlarına ait bazı kazı çalışmalarının sahada görülebildiğini aktaran Ertaş, bu süreçte vatandaşlardan anlayış ve sabır beklediklerini söyledi. Çalışmalar tamamlandığında Edremit'in daha güvenli ve konforlu bir yol altyapısına kavuşacağını belirten Ertaş, "Bu süreçte sabır ve anlayış gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Edremit Belediyesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Mehmet Ertaş, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te Yol Seferberliği: 14 Ekip Aynı Anda Sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
