Edremit'te 23 Nisan Coşkusu Tüm Haftaya Yayılacak

21.04.2026 15:57  Güncelleme: 16:39
(BALIKESİR) - Edremit'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, hafta boyunca sürecek renkli etkinliklerle coşku içinde kutlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edremit'te dolu dolu bir programla kutlanacak. Resmi törenlerin yanı sıra Edremit Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Çocuk Meclisi ve Geleneksel Uçurtma Şenliği ile çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatılacak.

Etkinlikler, 22 Nisan Çarşamba günü (yarın) Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Edremit Belediyesi Asiye Çiftçi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde miniklerin hazırladığı gösterilerle başlayacak. Aynı gün Edremit Belediye Meclis Salonu'nda "Küçük Bireyler, Büyük Fikirler" temasıyla Çocuk Meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. İlçedeki okullardan gelen öğrencilerin katılımıyla oluşturulacak mecliste, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve belediye meclis üyeleri temsili olarak yönetimi çocuklara devredecek.

23 Nisan Perşembe günü ise Türkiye genelinde olduğu gibi Edremit'te de Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenecek resmi törenlerle bayram coşkusu yaşanacak.

Kutlamalar kapsamında 26 Nisan Pazar günü Edremit Belediyesi tarafından düzenlenecek 26. Geleneksel Uçurtma Şenliği, Zeytinli Dalyan Sahili'nde gerçekleştirilecek. Gökyüzünün yüzlerce uçurtmayla renkleneceği etkinlikte çocuklara ücretsiz uçurtma dağıtılacak, çeşitli oyunlar ve gösteriler düzenlenecek.

Ertaş, tüm çocukları ve vatandaşları etkinliklere davet ederek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, halk iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günü gelin hep birlikte kutlayalım. 23 Nisan haftası boyunca düzenleyeceğimiz tüm etkinliklere çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi bekliyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

