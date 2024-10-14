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Edremit'te Aile Katliamı

Edremit\'te Aile Katliamı

Murat Özer, kayınpederinin evinde bıçakla baldızını ve kayınvalidesini öldürdü, eşi yaralandı.

14.10.2024 01:39
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Murat Özer, geçimsizlik nedeniyle bir süre önce evi terk eden eşi Nezihe Nurçin Özer (45) ile barışmaya gittiği kayınpederinin evinde katliam yaptı. Çıkan tartışmada Murat Özer'in bıçaklı saldırısı sonucu baldızı Gülçin Kaya (46) ve kayınvalidesi Sevim Kaya (77) hayatını kaybetti, eşi Nezihe Nurçin Özer ile kayınpederi Ali Rıza Kaya (90) yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Murat Özer'in ilk ifadesinde, saldırıyı cinnet geçirdiği için yaptığı söylediği öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kızılkeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Özer ve eşi Nezihe Nurçin Özer, bir süre kavga etti. Aralarında geçimsizlik olduğu öğrenilen çiftten Nurçin Özer, tartışmanın ardından babasının evine gitti. Murat Özer, barışmak amacıyla kayınpederi Ali Rıza Kaya'nın evine gitti. Özer çifti konuşurken taraflar arasında bir kez daha tartışma çıktı. İddiaya göre Nezihe Nurçin Özer'in evine dönmek istememesi ve ailenin de bu kararını desteklemesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma sırasında mutfağa giden damat Murat Özer, eline geçirdiği bıçakla evde katliam yaptı.

Murat Özer'in saldırısı sonucunda eşi Nezihe Nurçin Özer, baldızı Gülçin Kaya, kayinvalidesi Sevim Kaya ve kayınpederi Ali Rıza Kaya vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE KOMŞULARI HABER VERDİ

Kaya ailesinin evinden yükselen yardım çığlıkları üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülçin Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan kayınvalide Sevim Kaya da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elinde kesikler oluşan Ali Rıza Kaya ile hayati tehlikesi bulunan kızı Nezihe Nurçin Özer'in tedavisine devam ediliyor.

KATLİAM ŞÜPHELİSİ DAMAT GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Murat Özer'in ilk ifadesinde, saldırıyı cinnet geçirdiği için yaptığını söylediği öğrenildi.

Kaya ailesinin komşusu Hikmet Sevim ise evden yardım çığlıkları duyduğunu belirterek, "Ben ailenin komşusuyum, çığlıkları duyduk koştuk. Ama müdahale edemedik." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Murat Özer, Politika, 3-sayfa, Edremit, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

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