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Edremit'te boşanma aşamasındaki bir kişi kayınpederini yaraladı - Son Dakika
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Edremit'te boşanma aşamasındaki bir kişi kayınpederini yaraladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısının babasını tabancayla yaralayıp kaçtı. Olayın ardından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edremit\'te boşanma aşamasındaki bir kişi kayınpederini yaraladı
26.12.2023 - 14:46,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısının babasını tabancayla yaralayıp kaçtı.

Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kayınpederine ait iş yerine giden Yunus S, boşanmak üzere olduğu eşinin babası Ali Ateş ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Yunus S, yanındaki tabanca ile Ateş'i vurup uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ateş, ambulansla kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ateş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yunus S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Ali Ateş, Edremit, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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