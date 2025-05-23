Edremit'te Çanakkale Ruhunu Yaşatan Anlamlı Protokol

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çanakkale gezilerinin öğrencileri de kapsaması için protokol imzalandı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın Çanakkale'yi görmelerini, o mukaddes topraklarda atalarımızın hangi şartlarda mücadele verdiğini yerinde öğrenmelerini istiyoruz. Bu vesileyle hem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hem de milli birliğimizi güçlendirecek adımlar atıyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi ilçede yaşayan 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin Çanakkale'ye götürülmesi amacıyla Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, Edremit Belediye Başkanı ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin arasında imzalandı.

Edremit Belediyesi ilçenin 47 mahallesinden talep eden vatandaşları, Çanakkale'ye götürmeye devam ediyor. Düzenlenen geziler kapsamında katılımcılar, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı alanları ziyaret ediyor. Öğrencilerin de Çanakkale'yi ziyaret etmesiyle, tarih bilinci kazanmaları, milli ve manevi değerleri yerinde görerek öğrenmeleri, geçmişle bağ kurmaları ve yaşanmış olayların izlerini taşıyan mekanlarda gözlem yapmaları hedefleniyor.

"Milli birliğimizi güçlendirecek adımlar atıyoruz"

Edremit Belediye Başkanı Ertaş, "Çanakkale sadece bir zafer değil, bir milletin varoluş mücadelesidir. Bu ruhu yaşatmak ve çocuklarımıza aktarmak, bizim en önemli görevlerimizdendir. Geçmişini bilen, tarihine sahip çıkan nesillerle geleceğe güvenle bakabiliriz. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın Çanakkale'yi görmelerini, o mukaddes topraklarda atalarımızın hangi şartlarda mücadele verdiğini yerinde öğrenmelerini istiyoruz. Bu vesileyle hem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hem de milli birliğimizi güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bu önemli gezilere katkı sağlayan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.