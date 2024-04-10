Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ramazan Bayramı ve Polis Haftası birlikte kutlandı.
Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda Polis Haftası dolayısıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine geçen protokol üyeleri, tebrikleri kabul etti.
Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, törende yaptığı konuşmada, çifte bayram kutladıklarını söyledi.
Bayramların birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden olduğunu belirten Odabaş, "Bayramlar ancak bir olursak, beraber olursak, güçlü olursak, güçsüzlerin yanında olursak bayram olur." dedi.
Odabaş, tüm emniyet mensuplarının, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümünü de kutladı.
Protokol üyeleri daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan personeli, Edremit Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ve görev başındaki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlaştı.
Tören ve ziyaretlere, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç, diğer protokol üyeleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir Edremit'te Ramazan Bayramı ve Polis Haftası Kutlamaları - Son Dakika
CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il: Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Kütahya, Amasya, Sinop ve Kırıkkale.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?