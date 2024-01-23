 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edremit'te yapılan uygulamada 11 aranan kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edremit'te yapılan uygulamada 11 aranan kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Uygulamaya 27 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi ve 62 çarşı mahalle bekçisi olmak üzere toplamda 187 personel katıldı. Ekipler, 1043 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparak, aranan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, uygulama sırasında bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi. İş yerleri ve araçlar da denetlendi ve 11 araç sürücüsüne 79 bin 422 lira idari para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi. İdari işlem yapılan 2 işletmeye ise kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesine izin verildiği için ceza uygulandı.

Edremit\'te yapılan uygulamada 11 aranan kişi yakalandı
23.01.2024 - 01:13,
Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Asayiş ve trafik uygulamasına, 27 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi ve 62 çarşı mahalle bekçisinden oluşan 187 personel katıldı.

Ekipler, 1043 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparak, "cinsel saldırı, silahla tehdit, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamada, bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ayrıca, 23 iş yeri ile 76 araç denetlendi. 11 araç sürücüsüne 79 bin 422 lira idari para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi. 2 işletmeye kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesine izin verildiği için idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıkesir, Edremit, Gözaltı, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te yapılan uygulamada 11 aranan kişi yakalandı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:37:53. #1.13#
SON DAKİKA: Edremit'te yapılan uygulamada 11 aranan kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement