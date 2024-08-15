Edremit'te yaralı çakır kuşları tedavi edildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı bulunan 2 çakır kuşunun tedavileri tamamlandı.

İlçe kırsalında ayrı tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan 2 çakır kuşu, Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Özel bir hayvan hastanesine getirilen kuşlar, tedavi edildi.

Kazdağları Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından tedavisinin ardından rehabilitasyon süreçleri tamamlanan kuşlar, DKMP Şefliği ekiplerince Kazdağları Milli Parkı'nda doğaya bırakıldı.