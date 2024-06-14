Edremit'te yaralı yaban kuşları tedavi edildi - Son Dakika
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Edremit'te yaralı yaban kuşları tedavi edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, doğada yaralı ve bitkin halde bulunan 8 yaban kuşu tedavi edildi. Kuşlar, özel hayvan hastanesinde muayene edilerek tedavi edildi ve sağlıklarına kavuşturuldu. Vatandaşlar, karşılaştıkları yaban hayvanlarını hastaneye getirebileceklerini belirtti.

14.06.2024 14:39
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, doğada vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan doğan, kerkenez, paçalı baykuş ve alacakarga türlerinden 8 hayvanın tedavileri yapıldı.

Söz konusu yaban kuşlarının getirildiği özel hayvan hastanesinin başhekimi Veteriner Hekim Osman Aydın Kara, durumu Kazdağları Milli Parkı Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından teslim alınan kuşlar, hastanede muayene edilerek dijital röntgenle tespit edilen rahatsızlıklarına yönelik tedavi uygulandı.

Osman Aydın Kara, AA muhabirine, gerek vatandaşların gerekse çeşitli kurumlar tarafından hastanelerine getirilen yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini söyledi.

Yaban hayvanlarının tedavisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimliğinden destek aldıklarını belirten Kara, "Birlikte tedavilerini planlayıp sağlıklarına kavuşturduktan sonra görevliler tarafından doğaya salınıyor. Vatandaşlarımız, doğada özellikle körfez bölgesinde karşılaştıkları tüm yaban hayvanlarını hastanemize gönül rahatlığıyla getirebilir." dedi.

Kara, 8 kanatlı hayvanın tetkiklerini yaptıklarını, röntgenlerini çektiklerini, tedavi edip sağlıklarına kavuşturduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te yaralı yaban kuşları tedavi edildi - Son Dakika

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