Edremit'te Düzenlenen "Meci Şenliği" Renkli Etkinliklerle Sona Erdi

18.01.2026 12:00  Güncelleme: 13:09
Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen zeytin hasat sonu 'Meci Şenliği', renkli etkinliklerle büyük katılım gördü. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, zeytin ve zeytinyağı kültürünün yaşatılması gerektiğine vurgu yaptı. Etkinlikte zeytinyağı tadım atölyesi, paneller, yemek yarışması ve konser yer aldı.

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen zeytin hasat sonu "Meci Şenliği" renkli etkinlikler ve yoğun katılımla sona erdi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Meci Şenliği ile atalarımızdan miras kalan imece ruhunu, zeytin ve zeytinyağı kültürümüzü yaşatmanın mutluluğunu yaşadık. Bu kadim geleneği gelecek nesillere aktarmaya, zeytincilik kültürümüzü güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Edremit Belediyesi tarafından organize edilen "Meci Şenliği"nin ikinci gününde, Selin Ertür Zeytinyağı Fabrikası'nda Meci geleneği canlandırıldı. Meci yolculuğuyla başlayan etkinlikte, hasat sonunda yapılan kadim adetler temsili olarak sergilendi. Hasadın sona ermesini simgeleyen ve ağaca bağlanan kahyanın, çalışanlara bahşiş verilmesiyle kurtarılması ritüeli katılımcıların ilgisini çekti. Etkinlikte, dededen toruna zeytinciliği sürdüren Ertür ailesine teşekkür edildi.

Meci Şenliği kapsamında düzenlenen Zeytinyağı Tadım Atölyesi de yoğun ilgi gördü. Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen atölye, Edremit Ticaret Odası (ETOLab) Tadım Panel Lideri Yüksek Kimyager Zülal Taçar koordinasyonunda yapıldı. Programda zeytinyağının duyusal analizi, kalite kriterleri, aroma profilleri ve doğru tadım teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, kaliteli zeytinyağının meyvemsilik, yakıcılık ve koku gibi ayırt edici özelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Şenlik çerçevesinde ayrıca "Gelenekten Geleceğe Zeytin Yolculuğumuz" başlıklı panel düzenlendi. Murat Küçükçakır'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Evren Ertür, Sinan Kahyaoğlu ve Ekrem Yanbolluoğlu; zeytinin tarihi, kültürel önemi ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Meci Şenliği'nin son panelinde ise MasterChef yarışmasının sevilen isimleri Esra Tokelli, Eray Aksungur ve Rıfat Yurttaş, Edremit mutfağını ve yöresel lezzetlerin bugünün sofralarındaki yerini anlattı. Gökhan Bayram'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Ödüllü yemek yarışması

Şenlik kapsamında düzenlenen "Yöresel Ödüllü Yemek Yarışması" da büyük bir heyecana sahne oldu. Zeytinyağlı sebze yemekleri, ev yemekleri, tatlı ve hamur işi kategorilerinde yarışan katılımcılar, jüri üyelerini lezzetleriyle zorladı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri; Başkan Ertaş, Belediye Başkan Yardımcıları Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ile MasterChef yarışmacıları tarafından takdim edildi.

Şenlik, Anadolu Rock müziğinin sevilen ismi Ali Altay'ın Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde verdiği konserle sona erdi. Altay'ın sevilen şarkılarıyla katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Ertaş, etkiniğe ilişkin, "Meci Şenliği ile atalarımızdan miras kalan imece ruhunu, zeytin ve zeytinyağı kültürümüzü yaşatmanın mutluluğunu yaşadık. Bu kadim geleneği gelecek nesillere aktarmaya, zeytincilik kültürümüzü güçlendirmeye devam edeceğiz. Katkı sunan tüm kurumlara, üreticilerimize ve katılım sağlayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

