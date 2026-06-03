Efeler Belediye Meclisi'nden Eğitime ve Altyapıya Destek - Son Dakika
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Efeler Belediye Meclisi'nden Eğitime ve Altyapıya Destek

03.06.2026 10:27  Güncelleme: 11:42
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Efeler Belediye Meclisi, haziran ayı toplantısında Zafer Mahallesi'ndeki bir alanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsis etti ve Cumhuriyet Mahallesi'ne trafo alanı kazandırma kararını oy birliğiyle kabul etti.

(AYDIN) - Efeler Belediye Meclisi, haziran ayı toplantısında Zafer Mahallesi'ndeki bir alanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis etme ve Cumhuriyet Mahallesi'ne trafo alanı kazandırma kararlarını oy birliğiyle kabul etti.

Efeler Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısında, iki önemli ek gündem maddesi görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağlandı.

Zafer Mahallesi 781 ada 28 parseldeki 173,50 metrekare alan, Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iki yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen bu kararla birlikte, eğitim altyapısına kamu yararı gözetilerek önemli bir katkı sağlandı.

Sürecin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla meclis tarafından Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e yetki verildi.

Öte yandan, Cumhuriyet Mahallesi 1593 ada 20 parselin batı bölgesinde ihtiyaç duyulan trafo alanının belirlenmesine yönelik imar düzenlemesi, ilgili komisyonun değerlendirmesinin ardından oy birliğiyle onaylanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efeler Belediye Meclisi'nden Eğitime ve Altyapıya Destek - Son Dakika

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