Efeler Belediyesi'nden Hayata Bağlayan Proje: Kent, Oed Cihazlarıyla Donatılıyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, hem toplum sağlığını korumak hem de Aydın basınının önemli ismi Erman Çetin'in hatırasını yaşatmak amacıyla özel bir projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda Aydın Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle kentin en işlek noktaları, modern tıbbın en önemli ilk yardım araçlarından OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) cihazlarıyla donatılıyor.

Geçen yıl 28 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin, vefatının birinci yılında anlamlı bir törenle anılıyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in bizzat katılacağı törenle, Çetin'in adı Efeler sokaklarında insanları hayata bağlayan bir simgeye dönüşecek. Yarın saat 13.00'te gerçekleşecek açılışla birlikte, kentin sekiz farklı noktasına yerleştirilen cihazlar resmi olarak hizmete girecek.

Ani kalp durmaları sırasında kalbin yeniden normal ritmine dönmesini sağlayan bu cihazlar, tıp eğitimi olmayan vatandaşların da kullanabileceği şekilde tasarlandı. Sesli ve görsel komutlarla kullanıcıyı adım adım yönlendiren sistem, yanlış müdahale riskini sıfıra indirerek profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar hayat kurtarıcı bir köprü görevi üstleniyor.

112 Acil Çağrı Merkezi ile tam entegrasyon

Sistem, 112 Acil Çağrı Merkezi ile tam bir eş güdüm içerisinde çalışacak. Herhangi bir acil durumda 112'ye düşen ihbarla birlikte, olay yerine en yakın OED cihazını tespit edilerek vatandaşlar o noktaya yönlendirecek. Böylece kalp durması sonrası başlayan "altın dakikalar" sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar en verimli şekilde değerlendirilmiş olacak.

Sekiz stratejik nokta

Yetişkin'in talimatıyla, vatandaş yoğunluğunun en üst seviyede olduğu bölgeler titizlikle belirlendi. Bu kapsamda cihazlar Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Uğur Mumcu ve Menderes parklarından, Fatih Mahallesi kapalı pazar yerine; İmamköy Doğa Otel'den Zafer Meydanı'ndaki belediye otoparkı ve Pınarbaşı Mesire Alanı'na kadar geniş bir ağa yayıldı. Ayrıca Efeler Belediyesi hizmet binası girişi ve ESKO iş hanı gibi kurumsal merkezler de bu güvenlik ağına dahil edildi.