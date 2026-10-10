Efeler Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verdi, eğitimler her ay düzenleniyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verdi, eğitimler her ay düzenleniyor

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Efeler Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verdi, eğitimler her ay düzenleniyor
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Efeler Belediyesi, acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale için personeline ilk yardım eğitimi verdi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Muzaffer İzgü Tiyatro ve Konferans Salonu'nda verilen eğitimle personelin bilinçlenmesi hedefleniyor.

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalede bulunulabilmesi amacıyla personele ilk yardım eğitimi verdi. Programda, ilk yardımın temel prensipleri, acil durumlarda yapılması gerekenler ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar uygulanabilecek müdahaleler anlatıldı.

Efeler Belediyesi, personelin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda belediye çalışanlarına, olası acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalenin önemini anlatan ilk yardım eğitimi verildi. Efeler Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eğitim, Muzaffer İzgü Tiyatro ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye personelinin katıldığı programda; ilk yardımın temel prensipleri, acil durumlarda yapılması gerekenler ve profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar uygulanabilecek hayat kurtarıcı müdahaleler ele alındı.

Eğitim kapsamında; temel yaşam desteği, bilinç kaybı, solunum yolu tıkanıklıkları, kanamalar, yaralanmalar ve karşılaşılabilecek diğer acil durumlarda doğru müdahalenin önemi üzerinde duruldu. İlk yardım uygulamalarında zamanın hayati önem taşıdığına dikkat çekilirken, bilinçsiz müdahalelerin oluşturabileceği riskler hakkında da bilgiler aktarıldı.

Her ay düzenli şekilde devam eden eğitimlerle tüm personelin ilk yardım konusunda bilinçlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
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