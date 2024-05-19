Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

Güncel

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü, 28. Geleneksel Selçuk Kaymakamlık Turnuvası'nda voleybol kategorisinde şampiyon oldu.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından iki yıldır düzenlenen basketbol ve voleybol gibi salon sporları kurslarına katılan 328 genç sporcu ilçeyi İzmir'de de başarıyla temsil ediyor. Kulüp bünyesinde mücadele eden 14-17 yaş Erkek Voleybol takımı, 28. Geleneksel Selçuk Kaymakamlık turnuvasında kendilerinde yaş ve tecrübe olarak daha ileride olan 10 takımla mücadele ederek şampiyon oldu.

28. Geleneksel Selçuk Kaymakamlığı Turnuvası'nda şampiyon olan sporcular ile gurur duyduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Efes Selçuk Belediyesi Salon Sporları Kulübü Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyoruz! Bu başarı, iki yıl içerisinde çeşitli alanlarda 328 Efes Selçuklu gencimizin ve özverili antrenörlerimizin yoğun çalışmaları ve inançlarının sonucudur. Onca gürültü ve patırtının arasında çok çalışarak ama ondan da önce inanarak bu başarıya ulaştık. Biz gençlerimize inandık, onlar da bizi gururlandırdı. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Daha nice zaferlere birlikte yürümek dileğiyle!"