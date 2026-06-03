Efes Selçuk Belediyesi Çocuk Birimlerinde Bedensel Söz Hakkı Eğitimi - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi Çocuk Birimlerinde Bedensel Söz Hakkı Eğitimi

03.06.2026 10:46  Güncelleme: 11:52
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Efes Selçuk Belediyesi ve UCİM iş birliğiyle çocuklara yönelik bedensel söz hakkı ve çocuk hakları eğitimi düzenlendi.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İsabey Çocuk Bakım Yurdu ve 14 Mayıs Mahallesi Şen Çocuk Gelişim Merkezi'nde çocuklara yönelik "Haklarım ve Bedensel Söz Hakkım" eğitimi düzenlendi.

Türkiye'de çocuk hakları alanında en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ile Efes Selçuk Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, belediye emekçilerinin ardından bu kez çocuklara yönelik bir eğitim düzenlendi. Eğitimde, çocukların hakları ve bedensel sınırları konusunda farkındalık kazanmaları amaçlandı.

Uzman Klinik Psikolog Dilara Işık, Psikolog Melisa Bacak, PDR stajyeri Azra Ayaydın ve Psikoloji stajyeri Sudenaz Fatma Yalçın'dan oluşan uzman ekip tarafından verilen eğitimde, çocuklara oyunlar ve çeşitli materyaller aracılığıyla bedensel söz hakları anlatıldı.

Eğitim hakkında bilgi veren UCİM İzmir İl Temsilcisi Klinik Psikolog ve Oyun Terapisti Dilara Işık, çocukların bedensel söz hakları konusunda bilinçlenmelerini hedeflediklerini belirterek, "UCİM Derneği olarak çocuklara bedensel söz haklarını oyuncaklar aracılığıyla öğrettiğimiz bir eğitim gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarda farkındalık oluşturmak. Selçuk Belediyesi ile imzaladığımız protokol kapsamında daha önce belediye personeline yönelik çocuk istismarının psikolojik ve hukuki boyutlarını ele alan eğitimler düzenlemiştik. Bugün ise çocuklarımızla duygular, özel alan, sır kavramı ve güvenlik ağı çalışmaları gerçekleştirdik. Bedenlerinin kendilerine ait olduğunu, iyi dokunuş ve kötü dokunuş arasındaki farkı anlattık. Gösterdikleri duyarlılık nedeniyle Selçuk Belediyesi'ne ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sayın Özgül Karaalioğlu Yavuz'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI GELİŞİMİ ÖNCELİĞİMİZ"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın haklarını bilmeleri, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve güvenli bireyler olarak büyüyebilmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Belediye Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda, UCİM iş birliğiyle Belediyemiz İsabey Çocuk Bakım Yurdu ve 14 Mayıs Mahallesi Şen Çocuk Gelişim Merkezimizde eğitim gören çocuklarımız için 'Haklarım ve Bedensel Söz Hakkım' eğitimi gerçekleştirildi. Çocuklarımızın güvenliği, mutluluğu ve sağlıklı gelişimi her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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