AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski CHP Bursa Milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ala, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı merhume Lale Karabıyık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Efkan Ala'dan Lale Karabıyık için Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?