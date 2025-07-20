Efkan Ala'dan Lale Karabıyık için Başsağlığı Mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski CHP Bursa Milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ala, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı merhume Lale Karabıyık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.