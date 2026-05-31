Eflani'de Doğaseverler Ortakçılar Göleti'nde Buluştu

31.05.2026 13:10
Kurban Bayramı'nda Eflani'deki Ortakçılar Göleti, doğaseverleri ve balıkçıları ağırladı.

Karabük'ün Eflani ilçesindeki Ortakçılar Göleti, Kurban Bayramı tatilinde doğaseverleri misafir etti.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yayla Deresi'nden beslenen 25-30 metre derinliğindeki gölet, 9 günlük tatilinin son gününde de ziyaretçilerini ağırladı.

İki orman yakasının ortasında yer alan ve içinde çok sayıda balık türü barındırdığı için balıkçılardan da ilgi gören gölet alanında, Orman Genel Müdürlüğünce inşa edilen piknik alanları bulunuyor.

Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölet, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

Kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden aileleriyle bölgeye gelenler, yürüyüş ve piknik yapıp balık tuttu, pedallı su araçlarıyla gölette tur attı.

Kaynak: AA

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
