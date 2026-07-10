EGA Alüminyum Üretimine Yeniden Başladı - Son Dakika
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EGA Alüminyum Üretimine Yeniden Başladı

10.07.2026 23:01
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BAE'de Al Taweelah tesisinde alüminyum üretimi, İran saldırıları sonrası tekrar başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Emirates Global Aluminium, İran'ın saldırıları nedeniyle Abu Dabi'deki Al Taweelah tesisinde durdurulan alüminyum üretimi yeniden başlattığını duyurdu.

EGA'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Abu Dabi'de yer alan Halife Endüstri Bölgesi (KEZAD) içerisinde yer alan Al Taweelah tesisindeki alüminyum üretiminin, İran'ın saldırıları dolayısıyla 28 Mart tarihinden beri yapılamadığı hatırlatıldı.

Al Taweelah alüminyum tesisinde bugün itibariyle üretimin başladığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, birkaç gün içinde tesisteki üretimin kapasitesinin yüzde 50'ye ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Abu Daki'deki üretim tesisinin yıl sonu itibariyle yüzde 100 kapasiteyle çalıştırılabileceğine işaret edilen açıklamada, Al Taweelah alüminyum tesisinde 2025 yılında 2,4 milyon ton üretim yapıldığı vurgulandı.

BAE alüminyum şirketi EGA, 3 Nisan'daki açıklamasında, Abu Dabi'deki Al Taweelah tesisine yönelik saldırı sonrası ağır hasar oluştuğunu ve üretimin yeniden başlamasının 12 ayı bulabileceğini bildirmişti.

Tesisin 2025 yılında yaklaşık 1,6 milyon ton döküm alüminyum ürettiği, şirketin BAE'de ve dünya genelinde stok ve sevkiyat imkanlarına sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Al Taweelah alümina rafinerisinin aynı yıl 2,4 milyon ton üretim yaparak şirketin alümina ihtiyacının yüzde 46'sını karşıladığı, geri dönüşüm tesisinin ise yıllık 185 bin ton kapasiteyle faaliyet gösterdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

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