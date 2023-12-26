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Ege Bölgesi'ndeki yılbaşı rezervasyonları doluluk oranıyla rekor kırıyor - Son Dakika
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Ege Bölgesi'ndeki yılbaşı rezervasyonları doluluk oranıyla rekor kırıyor

ETİK Başkanı Mehmet İşler, Ege Bölgesi'ndeki turistik ilçelerdeki yılbaşı rezervasyonlarının hemen hemen tamamen dolu olduğunu belirterek, kararsız olanların hızlıca rezervasyon yapmalarını önerdi. İşler, farklı fiyat seçeneklerinin olduğunu ve herkesin bütçesine uygun tatil imkanları bulunduğunu söyledi.

26.12.2023 - 09:57,
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EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Çeşme, Bodrum, Foça, Seferihisar gibi turistik ilçelerin bulunduğu Ege Bölgesi'ndeki yılbaşı rezervasyonlarına ilişkin, Son haftaya girdiğimizde, hemen hemen bütün tesislerimizde doluluk oranı yüzde 100'lere yaklaşmış durumda. Karar vermeyen vatandaşlarımız bir an önce ellerini sıkı tutsun dedi.

ETİK Başkanı Mehmet İşler, yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı gecesini turistik bölgelerde kutlamak isteyenlerin rezervasyonlarda yoğunluk oluşturduğunu belirterek, Yılbaşı tatilinin 3 gün olması, turizm açısından büyük bir imkan sağladı. Özellikle de oteller 2 günlük, 3 günlük paketler halinde yılbaşını kutlamak adına konaklama paketleri sağladı. Sektör çocukları unutmadı. Çocuklar için de özel eğlence programı, çocuk menüleri ve yine çocukların yılbaşında aileleri ile birlikte yeni bir yılı kutlamanın heyecanı içinde onlara eğlence aktiviteleri hazırladı. Ege Bölgesi'nde bundan 15 gün öncesine kadar yüzde 80 doluluğa ulaşmıştık. Son haftaya girdiğimizde, hemen hemen bütün tesislerimizde doluluk oranı yüzde 100'lere yaklaşmış durumda. Karar vermeyen vatandaşlarımız bir an önce ellerini sıkı tutsun. Ege Bölgesi'nde 2024 yılına turizmciler olarak bereketle gireceğiz diye konuştu.

'HER KESEYE HİTAP EDEN SEÇENEKLER VAR'

Yılbaşının tatil ve eğlence için bahane olduğunu söyleyen İşler, İnsanlar, bu yılbaşını bahane edip, bunun tatil avantajlarından faydalanmak istiyor. Herkese hitap eden tatil seçenekleri var. Öncelikle Ege Bölgesi'nde dağ otelleri ile termal oteller, çok talep gördü. Daha sonra da resortlardaki kapalı havuzu olanlar, spa ve 'wellness'i olanlar talep gördü. Şehir içindeki otellerimizde gala yemeklerindeki salonlarıyla o gece otelde kalıp, ertesi gün evlerine gitmek isteyen vatandaşlarımızın talebi var. Her keseye hitap eden seçenekler var. Kimileri küçük bir tatil beldesinde bir pansiyonda bin 500-2 bin liraya bu eğlenceyi deneyimlerken, kimileri de kişi başı 15 bin 20 bin 30 bin liraya kadar fiyat ödüyor. Fiyatı yüksek olanların çoğunda sanatçılı ve limitsiz içkili olan konaklama biçimleri oluyor. Özellikle Çeşme, Urla, Alaçatı, Foça, Pamucak, Seferihisar, Dikili ve Ayvalık'ta herkese hitap eden, herkesin bütçesine uygun ekonomik fiyatlar bulunuyor. Ege zaten kendi başına bir çekim gücü oluşturmaktadır. Şu anda iklim ve hava çok güzel, bahar havası yaşıyor. ve bu bahar havası sanki sektöre yardımcı oluyor. Bu yüzden de vatandaşlarımızın hiçbiri evde kalmak istemiyor. Hem güzel havayı değerlendirmek istiyor hem de yeni yılı büyük bir mutlulukla kutlamak istiyor dedi.

Ege Bölgesi\'ndeki yılbaşı rezervasyonları doluluk oranıyla rekor kırıyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ege Bölgesi'ndeki yılbaşı rezervasyonları doluluk oranıyla rekor kırıyor - Son Dakika
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