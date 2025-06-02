Ege'de Arama Kurtarma Tatbikatı Tamamlandı

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı sona erdi.

Sakız ile Midilli adaları arasında icra edilen tatbikat, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından arama unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İlk safhada Kara Kuvvetlerinden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetlerinden birer arama kurtarma uçağı ve helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 4 Sahil Güvenlik botu, bir arama kurtarma uçağı ve 2 helikopteri ile 2 arama kurtarma gemisi görev aldı.

Senaryo, başarıyla uygulandı

Senaryo gereği batma tehlikesi geçiren ticari gemideki yangının söndürülmesi ve kazazedelerin kurtarılması görevleri gerçekleştirildi.

Kazazedeleri temsilen 3 cansız manken ve 7 personel denize bırakıldı.

Türk arama kurtarma bölgesinde tehlikede bulunan ticari geminin yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde arama kurtarma görevi başlatıldı. Sahil Güvenlik envanterinde bulunan ve havada 6 saat kalabilen "CN-235 CASA" arama kurtarma uçağı, operasyonun icrası ve geniş sorumluluk sahasının kontrolü ve gözetimi maksadıyla görev yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçak, bölgeye paraşütle kurtarma botu ile arama kurtarma ihtisaslı personeli bıraktı.

Tespit edilen bazı kazazedeler, bir seferde 6 kişiyi kurtarma ve gece görüş kabiliyetine sahip Sahil Güvenlik'e ait arama kurtarma helikopterinden kurtarma platformu atılarak kurtarıldı. Kurtarma platformundaki kazazede ise Sahil Güvenlik botuna çıkarıldı.

Sudaki kazazede, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopterinden vinç yardımıyla indirilen yüzücü kurtarıcı tarafından helikoptere taşındı.

Tespit edilen 2 kazazede Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'e ait helikopterlerce, 2 kazazede de Türk mühendislerce inşa edilen "TCSG Dost" gemisi tarafından hızlı kurtarma botlarıyla alındı. Gemiye çıkarılan kazazedelere sağlık personeli ilk müdahaleyi yaptı.

Hava Kuvvetleri arama kurtarma uçağından paraşütle atılan bot ve arama kurtarma ihtisaslı personel de bir kazazedeyi kurtardı.

Bölgede daha sonra tespit edilen kazazedeler için Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma uçağı işaretleme yaptı. Bölgeye arama kurtarma kiti bırakılmasının ardından kazazedeler, Sahil Güvenlik botundaki yüzücü kurtarıcılar marifetiyle bota taşındı.

Kurtarılan tüm kazazedeler, sağlık kontrolünün yapılacağı en yakın sağlık merkezlerine götürüldü.

Ticari gemideki temsili yangına ise TCSG Dost ve Sahil Güvenlik Botu tarafından su toplarıyla müdahale edildi. Gemi, limana götürülmek üzere yedeklendi.

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir'in olay yeri koordinatörlüğünü yaptığı tatbikatı Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç da izledi.

Tatbikatı 11 ülkeden 11 yabancı gözlemci takip etti.

Tatbikatın deniz safhası, katılan unsurların tören geçişi ve protokolü selamlamalarıyla sona erdi.

Kara safhası yarın

Anadolu Yıldızı'nın ikinci senaryosu, yarın İzmir Menemen Dumanlı Dağı'nda uygulanacak.

Bu safhada senaryo gereği dağa tırmanan dağcı grubunun kaybolduğu bilgisi üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak ve kurtarılan dağcılar sağlık tesisine götürülecek.

Tatbikat, katılan unsurların müşterek senaryo içinde birlikte arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmeyi, TSK ve Türk arama kurtarma teşkilatları arasındaki koordinasyon hususları ile arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemeyi, bu sırada ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmeyi ve gidermeyi amaçlıyor.