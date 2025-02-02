Ege'de Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Güncel

İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 4 Şubat'tan itibaren 6 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İl merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

sıcaklık (salı) sıcaklık (çarşamba) İzmir 10/12 4/9 Aydın 8/15 5/12 Manisa 5/7 2/6 Balıkesir 2/7 0/4 Çanakkale 6/8 2/6

Kaynak: AA