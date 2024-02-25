Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi\'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde saat 01.59'da meydana gelen deprem, AFAD tarafından 4,2 büyüklüğünde ve 7,44 kilometre derinlikte olduğu açıklandı. Depremin merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesine 73 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

25.02.2024 02:23  Güncelleme: 02:24
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Ege Denizi'nde saat 01.59'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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