Ege Denizi'nde 4.7 Büyüklüğünde Deprem

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EGE Denizi'nde Aniye Adası'nda Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi Aniye Adası olan Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171,26 kilometre açığında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6,64 kilometre derinliğinde oldu.