Ege Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem

(İZMİR)- Ege Denizi'nde saat 07.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 07.46'da 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Bodrum ilçesine 127 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
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