Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Ege Denizi'nden geldi.
Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesi açıklarında saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Gökçeada'ya 130 kilometre uzaklıkta olduğunu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Sarsıntı, başta Tekirdağ ve Edirne olmak üzere Trakya'da bazı bölgelerde de hissedildi. Çok sayıda internet kullanıcısı, depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)