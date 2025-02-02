Ege Denizi'nde Peş Peşe 8 Deprem!

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(İZMİR) - Ege Denizi'nde dün büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen 8 deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlik bugün de sürüyor.

Ege Denizi dün sabah saatlerinden itibaren peş peşe depremlerle sarsıldı. Sarsıntılar bugün de devam ederken, depremlerin 5'inin, 4 ve üzerinde olduğu açıklandı. Depremi hisseden bazı vatandaşların panik yaşamasına karşın il genelinde olumsuz ihbar alınmadığı öğrenildi. Sismik hareketliliğin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kaç gündür Ege Denizinde Santorini adasında en büyüğü M4,8 Richter'i bulan küçük deprem ile depremcikler sürekli sarsıntılar biçiminde olmaktadır. Deprem ile depremciklerin odak derinliklerinin 1 ile 5 km olması, yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu göstermektedir. Mağma ilintili patlama öncesi mağma odası kökenli 250 bar dolayındaki basınç artışı 2200 C sıcaklıkla yer kabuğunu delip püskürmek istemektedir. Silikatlı bir lav püskürürse, yanardağ bombaları da fırlatabilir. Patlamayı deprem eşlik ederse M5 ile M7 dolayında üreyebilecek depremler süpürtü dalgaları üretebilir. Bu dalgalar Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye Teke Yarımadamızın kıyı kuşağını etkileyebilir. Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerekir" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür ise hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Arkadaşlar Yunanistan'ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle"

En büyüğü 4,8

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.14 sıralarında Ege Denizi açıklarında 3,6, saat 12.26 sıralarında 3,5, saat 15.04 sıralarında 4,4, saat 14.41 sıralarında 4,3, saat 14.53 sıralarında 4,2, saat 15.10 sıralarında 4,1, saat 15.55 sıralarında 4,8 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini açıkladı.