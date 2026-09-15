Ege Üniversitesi\'nde Gazze için film, söyleşi ve fotoğraf sergisi düzenlendi

Ege Üniversitesi'nde (EÜ), Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek amacıyla "Ege'den Gazze'ye: Bilim, Umut ve Gelecek" temasıyla film gösterimi, söyleşi ve fotoğraf sergisinden oluşan etkinlikler gerçekleştirildi.

EÜ Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen etkinlikte, Gazze'de yaşanan insanlık dramı sanat ve bilim perspektifinden ele alındı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, programdaki konuşmasında Gazze'de yaşananlar karşısında vicdani hassasiyet ve insani sorumlulukların ortak paydasında bir arada olduklarını söyledi.

Üniversitelerin yalnızca bilim üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal meselelere duyarlılık göstererek insanlığın ortak sorunları karşısında sorumluluk taşıdığını belirten Alcı, Ege Üniversitesi ailesi olarak Gazze'de yaşananlar karşısında ilk günden bu yana aynı hassasiyetle hareket ettiklerini dile getirdi.

Alcı, Gazze konusunda söylenebileceklerin büyük ölçüde söylendiğini, bundan sonraki süreçte bireysel ve toplumsal olarak adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, boykotun yalnızca alışveriş tercihleriyle sınırlı olmadığını kaydetti.

"Adımı Yaz" filmi gösterildi

Etkilik kapsamında Derya Ar ve Begüm Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı "Adımı Yaz" filmi gösterildi.

EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atıf Akgün'ün moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Halit Çelik ile Ege Üniversitesinde öğrenim gören Filistinli öğrenciler konuşmacı olarak yer aldı.

Program öncesinde "Gazze Fotoğraf Sergisi" açıldı.