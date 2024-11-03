Eğil\'de AFAD Gönüllü Buluşması Gerçekleşti

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda düzenlenen programlar çerçevesinde Diyarbakır'dan 250 AFAD gönüllüsünün katılımıyla ilçede etkinlik yapıldı.

Bu kapsamda peygamber kabirlerinde dualar edildi, doğa yürüyüşü yapıldı, Eğil Kalesi'ne çıkıldı ayrıca çadır kurma yarışı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, etkinliğin gönüllüler arasında iş birliğini güçlendirmeyi, tecrübe paylaşımını artırmayı ve birlikte çalışmayı kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

Gönüllülerin sportif aktiviteler ve eğitimlerle hem kaynaştığını hem de acil durumlara hazırlık becerilerini geliştirdiğini aktaran Çakmak, "Bölgede daha önce de birçok etkinliğimize ev sahipliği yapan Eğil ilçemizde misafirperverlikleri için yöre halkına, işbirlikleri ve katkılarından dolayı Eğil Kaymakamlığımız ve Eğil Belediye Başkanlığına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.