Eğirdir'de Açık Hava Sınıfı Projesi - Son Dakika
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Eğirdir'de Açık Hava Sınıfı Projesi

Eğirdir'deki köy okulunda doğa ile iç içe eğitim uygulaması hayata geçirildi, öğrenciler gelişiyor.

11.12.2024 12:37
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Eğirdir'de açık hava sınıfıyla doğa, eğitimle buluşuyor

Isparta'da bulunan bir Köy okulundan Türkiye yüzyılına ilham veren proje

Doğanın kucağında geleceğin liderleri yetişiyor

ISPARTA - Eğirdir bir İlkokulda, "Açık Hava Sınıfı" projesiyle öğrenciler doğayla iç içe öğrenim görüyor ve temel becerilerini geliştiriyor. Proje, köy halkı ve ziyaretçilerden takdir topluyor.

Eğirdir Yukarıgökdere Mustafa Köklü İlkokulu, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında örnek bir projeye imza attı. Öğrencilerin öğrenim süreçlerini doğayla iç içe yaşayarak desteklemek ve temel yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla okul bahçesinde atıl durumda bulunan alanlar yenilenerek bir "Açık Hava Sınıfı" oluşturuldu.

Öğrenme ve etkinlik alanları tasarlandı

Bu proje, okul idarecilerinin öncülüğünde; öğretmenlerin, Okul Aile Birliği yönetiminin, köy muhtarlığının ve öğrenci velilerinin ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında doğal ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak öğrenme ve etkinlik alanları tasarlandı.

Çocuklar doğayla öğreniyor

Okul öncesi öğrencileri için oluşturulan "Açık Hava Öğrenme Merkezi", miniklerin günlük ders etkinliklerini açık havada, doğayla iç içe gerçekleştirmelerine olanak sağladı. İlkokul öğrencileri için oluşturulan "Bitki Gözlem Alanı", çocukların toprakla tanışmasını ve kendi yetiştirdikleri ürünlerin büyüme sürecine tanıklık etmelerini sağlıyor. Böylece, çocuklar tarım ve doğa bilincini küçük yaşlardan itibaren kazanıyor.

Yaşam becerileri ve yetenek keşfi

Projede yer alan "Günlük Yaşam Becerileri" bölümünde öğrenciler, doğal malzemelerle yemek hazırlamayı öğreniyor, masaya servis yaparak sorumluluk bilinci geliştiriyor. Ayrıca, "Müzik Merkezi", "Drama Alanı" ve "Spor Alanı" gibi çeşitli bölümler sayesinde çocuklar bireysel ve grup etkinlikleri yaparak kendi yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Bu proje, sadece öğrencilere değil, aynı zamanda köy halkına da ilham kaynağı oldu. Okul bahçesinde oluşturulan etkinlik alanları, köy sakinleri ve okula gelen ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topluyor.

Eğirdir Yukarıgökdere Mustafa Köklü İlkokulu, toplumsal bütünleşme ve yenilikçi eğitim anlayışıyla Türkiye Yüzyılı'na yön verecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

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