Eğirdir\'de yerel elma temalı yemek yarışması düzenlendi

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 'yerel elma' temalı yemek yarışması düzenlendi.

Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi koordinatörlüğünde 'Eğirdir Kültür ve Spor Şenliği' projesi kapsamında, proje paydaşı ISUBÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu'nda 'yerel elma' temalı yemek yarışması düzenlendi.

Yarışma iki kategoride gerçekleştirildi. İlkinde elma temalı ana yemek yarışması, ikinci kategoride ise elma temalı tatlı ve hamur işi yarışması yapıldı. Yarışmaya Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri katıldı. Öğrenciler okulun uygulama mutfağında yaptıkları yemekleri jüriye sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda her iki kategoride dereceye giren öğrenciler belirlendi. Ana yemek kategorisinde birinci Aysima Uzuner ve Metin Meral, ikinci Hilal Nur Genç ve Şerife Nur Uylar, üçüncü Gülizar Avcı ve Gizem Laçka oldu. Tatlı ve hamur işi kategorisinde ise birinci Selin Doğan ve Huriye Yılmaz, ikinci Sümeyye Uslu ve Burak Emre İkikapılı, üçüncü Meryem Kurt ve İlknur Togay oldu.

Yarışma sonucunda Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Gösterit, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Gök, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Korkmaz ile proje paydaşları tarafından dereceye giren öğrencilere ve jüri üyelerine ödülleri takdim edildi.

Yarışmanın jüri üyeliklerini Eğirdir Kemik Eklem Hastalıklar Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabibi Semih Gürler, Mustafa Köse, Alim Çimenkaya, öğretim görevlileri Hüseyin Duman, Atilla Gökdemir ve Fatih Herdem yaptı. (DHA)