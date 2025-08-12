Eğitim Desteği Artıyor - Son Dakika
Eğitim Desteği Artıyor

12.08.2025 15:06
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim desteği yüzde 35 artırıldı, öğrencilere ödenecek.

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere ödenen "Eğitim ve Öğretim Desteği" tutarında artış yapıldı.

Yeni eğitim öğretim yılında, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde veya dışında faaliyet gösteren özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere verilecek desteğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, bu liselerde öğrenciler adına ödenen eğitim ve öğretim desteğine, 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki destek tutarlarına göre yüzde 35 oranında artışa gidildi.

Bu kapsamda, OSB içindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler adına ödenecek desteğin alanlara göre birim ücreti yıllık 46 bin 332 lira ile 77 bin 626 lira arasında, OSB dışındaki okullarda öğrenim gören öğrenciler adına ödenecek desteğin alanlara göre birim ücreti ise yıllık 36 bin 482 lira ile 48 bin 894 lira arasında değişen miktarlarda belirlendi.

Tebliğ çerçevesinde, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 20 alanda öğrenim gören öğrenciler ile organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 15 alanda öğrenim gören öğrenciler adına destek ödemeleri 3 taksit halinde, Kasım 2025, Şubat 2026 ve Haziran 2026'da yapılacak.

???????Destekten, OSB içinde 49, OSB dışında 202 okulda yaklaşık 130 bin öğrenci faydalanacak.

OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar şunlar:

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Gıda Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Moda Tasarım Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Uçak Bakım, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri.

OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ise şu şekilde:

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Denizcilik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Gıda Teknolojisi, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Radyo-Televizyon, Tarım, Uçak Bakım, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri.

Kaynak: AA

