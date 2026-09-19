Eğitim-İş, Anayasa'nın 41. maddesine dayanarak il ve ilçe emri derhal uygulansın dedi - Son Dakika
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Eğitim-İş, Anayasa'nın 41. maddesine dayanarak il ve ilçe emri derhal uygulansın dedi

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Eğitim-İş, Anayasa\'nın 41. maddesine dayanarak il ve ilçe emri derhal uygulansın dedi
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Eğitim-İş, Bakan Yusuf Tekin'in bu yıl mazerete bağlı atamalarda il emri verilmeyeceği açıklamasına tepki gösterdi. Sendika, mazerete bağlı yer değiştirme hakkının Anayasa'nın 41. maddesiyle güvence altında olduğunu belirterek il ve ilçe emrinin derhal uygulanmasını istedi.

(ANKARA) - Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu yıl mazerete bağlı atamalarda il emri uygulamasının yapılmayacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Sendika'dan yapılan açıklamada, "Mazerete bağlı yer değiştirme hakkı idarenin keyfi bir lütfu değil, Anayasa'nın 41'inci maddesiyle güvence altına alınmış anayasal bir haktır. İl ve ilçe emri derhal uygulanmalıdır" denildi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Merkez Yönetim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu yıl mazerete bağlı atamalarda il emri verilmeyeceğine yönelik sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kararın, mazereti bulunan binlerce eğitim emekçisi ile ailesini mağdur ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile birliği, öğretmenlerin en temel mazeretlerinden ve vazgeçilemez haklarından biridir. Eşlerin ve çocukların birbirinden ayrı kalmasına yol açan bu kararın geri çekilmesi ve yaratılan mağduriyetin ivedilikle giderilmesi zorunludur.

Bakanlık, plansızlığının ve liyakatsizliğinin faturasını eğitim emekçilerine kesmeye devam etmektedir. Her fırsatta 'ailenin kutsallığından' söz eden, meydanlarda aile kurumuna dair nutuklar atan siyasi iktidar, söz konusu öğretmenler olduğunda benimsediği bu ilkeleri tamamen rafa kaldırmaktadır. Bir yanda 'Aile Yılı' ilan edilip çocuk teşvikleri öne çıkarılırken diğer yanda binlerce öğretmeni eşinden ve çocuğundan kilometrelerce uzakta yaşamaya mahküm etmek, anne babaları çocuklara, çocukları anne babaya hasret bırakmak bir çelişkidir."

"MESLEKTAŞLARIMIZ BELİRSİZLİĞE VE ÇARESİZLİĞE TERK EDİLDİ"

Aile birliğinin yanı sıra sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi mazeretleri resmi belgelerle sabit olan öğretmenlerin de karardan etkilendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Aile birliğinin yanı sıra sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi haklı mazeretleri resmi belgelerle sabit olan meslektaşlarımız, il ve ilçe emrinin verilmeyeceğinin açıklanmasıyla belirsizliğe ve çaresizliğe terk edilmiştir. Mazeretleri ve mağduriyetleri görmezden gelmek, öğretmenlerin aile bütünlüğünü, sağlık hakkını ve temel yaşam düzenini doğrudan tehdit eden bir vurdumduymazlıktır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidar şunu çok iyi bilmelidir ki mazerete bağlı yer değiştirme hakkı idarenin keyfi bir lütfu değil, Anayasa'nın 41'inci maddesiyle güvence altına alınmış anayasal bir haktır. Eğitim emekçileri, aileleriyle aynı çatı altında insanca bir yaşam sürmeyi talep etmektedir. Öğretmeni ailesi ile mesleği arasında bir tercih yapmaya zorlayan bu anlayış, meslek onurunu ve çalışma barışını hiçe sayan bir dayatmadır."

"İL VE İLÇE EMRİ DERHAL UYGULANMALI"

Bakanlığa mazeret tayinlerinde yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin daha önce iletildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaratılan mağduriyetler, mazeret tayini hakkının doğrudan gereği olarak il ve ilçe emrinin derhal uygulanması ve sorunun kökten çözülmesiyle son bulabilir. Eğitim-İş olarak MEB'in kendi sorumsuzluğunun, plansızlığının ve liyakatsizliğinin faturasını eğitim emekçilerine ödetmesine asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
Yusuf TekinPolitikaSendikaEğitimGüncelSon Dakika

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