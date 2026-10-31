Eğitim İş, eğitim sisteminin gerici ve piyasacı kuşatma altında olduğunu bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eğitim İş, eğitim sisteminin gerici ve piyasacı kuşatma altında olduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim İş, eğitim sisteminin gerici ve piyasacı kuşatma altında olduğunu bildirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu, Harf Devrimi'nin yıl dönümünde eğitimin laik, bilimsel ve kamusal niteliğinin aşındırıldığını ve eğitim sisteminin gerici kuşatma altına alındığını bildirdi. Sendika, Cumhuriyet ilke ve devrimlerini savunmayı sürdüreceğini açıkladı.

(ANKARA) - Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu'ndan Harf Devrimi'nin yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada, "Bugün eğitimin laik, bilimsel ve kamusal niteliği adım adım aşındırılmakta, eğitim sistemi gerici ve piyasacı bir kuşatma altına alınmaktadır. Eğitim-İş olarak, Cumhuriyet ilke ve devrimlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu'ndan Harf Devrimi'nin yıl dönümü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırıldığı, egemenliğin saraydan alınarak halka verildiği anımsatılarak, "Saltanatın kaldırılmasından 6 yıl sonra, yine 1 Kasım günü kabul edilen Harf Devrimi, Cumhuriyet aydınlanmasının en büyük adımlarından biri olmuştur" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harf Devrimi öncesinde Osmanlı'da sarayın, medresenin ve bürokrasinin dili ile halkımızın konuştuğu dil arasında derin bir uçurum vardı. Okuma yazma ve bilgiye erişim, ayrıcalıklı bir zümrenin tekelindeydi. Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımına göre okuma yazma oranının yüzde 10'un altında olması, halkın yüzyıllar boyunca nasıl bir karanlığa ve cehalete terk edildiğinin en somut kanıtıdır. 98 yıl önce kabul edilen alfabemiz, bilgiyi tüm halka mal etmiş, laik ve bilimsel eğitimin önüne açmıştır. Bir ulusun dili; bağımsızlığın, kültürün ve düşünce dünyasının taşıyıcısıdır. Halkın ortak bir alfabe etrafında birleşmesi, ardından gelen Dil Devrimi ile dilin sadeleşmesi, ulusal kimliğin pekişmesi ile ortak bir kültürün ve bilincin yaratılmasını sağlamıştır.

Bugün Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine düşmanlık besleyen odakların 'bir gecede cahil kaldık' söylemi, tarihsel gerçeklikten kopuk, asılsız ve bilinçli bir saldırıdan başka bir şey değildir. Harf Devrimi'nin sona erdirdiği şey ortak bir hafıza değil, bilgiyi tekelinde tutan bir zümrenin ayrıcalığıdır. Bu aydınlanma meşalesini Millet Mekteplerinden Köy Enstitülerine Anadolu'nun dört bir yanına taşıyanlar, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeki eğitim emekçileridir. Tam da bu nedenle, dün olduğu gibi bugün de o meşaleyi söndürmek isteyenlerin hedefinde ilk olarak eğitim emekçileri ile eğitim sistemi vardır.

Bugün eğitimin laik, bilimsel ve kamusal niteliği adım adım aşındırılmakta, eğitim sistemi gerici ve piyasacı bir kuşatma altına alınmaktadır. İmam hatip okulları yaygınlaştırılmakta, bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşı farklı dillerde okutulmaktadır. Eğitim-İş olarak, Cumhuriyet ilke ve devrimlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Laik, bilimsel, çağdaş, kamusal, parasız ve karma eğitim mücadelemizle, Atatürk'ün eğitim emekçilerine emanet ettiği aydınlanma meşalesini aydınlık yarınlara taşıyacağız."

Kaynak: ANKA
SendikaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
Gece evden çıkan yaşlı adamın cansız bedeni sabah Boğaz’da bulundu Gece evden çıkan yaşlı adamın cansız bedeni sabah Boğaz'da bulundu
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
21:56
Fenerbahçe’de 198788 sezonunu hatırlatan acı tablo
Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo
21:54
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
21:16
Fenerbahçe’de 2-1’lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
20:57
Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe’ye kaybetti
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 22:16:10. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim İş, eğitim sisteminin gerici ve piyasacı kuşatma altında olduğunu bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android