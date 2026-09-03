Eğitim-İş, MEB'e öğretmen atamalarında resen atamalara son verilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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Eğitim-İş, MEB'e öğretmen atamalarında resen atamalara son verilmesi çağrısı yaptı

Eğitim-İş, MEB\'e öğretmen atamalarında resen atamalara son verilmesi çağrısı yaptı
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Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, öğretmenlerin norm fazlası ve resen atama sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Ergin, tüm boş normların tercihe açılmasını ve mazeret tayinlerinde il ile ilçe emri uygulanmasını isteyerek 'Plansızlık Bakanlığın, bedeli öğretmenin olamaz' dedi.

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, öğretmenlerin norm fazlası ve resen atama uygulamalarında yaşadığı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, tüm boş normların tercihe açılması, mazeret tayinlerinde il ve gerektiğinde ilçe emri uygulanmasını istedi. Ergin, "Plansızlık Bakanlığın, bedeli öğretmenin olamaz" dedi.

Ergin, öğretmenlerden gelen talepleri topladıklarını, bunları resmi başvurular ve görüşmeler yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı'na defalarca ilettiklerini ancak sorunların çözülmediğini belirtti. Bakanlığa çağrıda bulunan Ergin, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizin sahadan ilettiği talepleri topladık, değerlendirdik; Milli Eğitim Bakanlığı'na defalarca taşıdık. Resmi başvurular yaptık, Bakanlık yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için somut taleplerimizi ilgili birimlere ilettik.

Ancak Bakanlık, öğretmenlerin sesini ve taleplerini yine duymazdan geliyor.

Bir okulda öğretmen açığı varken başka bir okulda öğretmenin norm fazlası ilan edilmesi; boş normlar bulunmasına rağmen kontenjanların tercih ekranlarına açılmaması, öğretmenlerin ailelerinden kilometrelerce uzağa resen atanması kabul edilemez. Öğretmenlerin yaşamı son dakika kararlarıyla, hatalı norm hesaplarıyla ve belirsiz takvimlerle yönetilemez.

Bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz: Atamalar gerçek ihtiyaca göre yapılmalı, tüm boş normlar tercihe açılmalı, mazeret tayinlerinde il ve gerektiğinde ilçe emri uygulanmalı, sürgün niteliğindeki resen atamalara son verilmelidir. Plansızlık Bakanlığın, bedeli öğretmenin olamaz! Eğitim-İş olarak taleplerimiz karşılık bulana kadar idari ve hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-İş, MEB'e öğretmen atamalarında resen atamalara son verilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika

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