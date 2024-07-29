Eğitim-İş Sendikası, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne Karşı Eylem Yaptı

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(İZMİR) – Eğitim-İş Sendikası, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne karşı ülke genelinde eş zamanlı eylem kararı kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından teklifle "öğretmenliğin itibarının öldürüldüğü" belirtilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakıldı.

Sendikaların ve eğitimcilerin Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne karşı mücadelesi sürüyor. 'Öğretmenlerin itibarsızlaştırıldığı ve özlük haklarının korunmadığı' gerekçeleriyle eleştirilen kanun teklifine karşı Eğitim-İş Sendikası, bugün ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

İzmir'deki İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, eğitimciler "Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa", "Dur de dur de ÖMK'ya dur de" ve "Meslek kanunu dediniz, ihanet ettiniz" sloganları atarak teklifin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Müdürlüğe 'sendika ayrımı' tepkisi

Sendikanın açıklamayı Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde yapmasına izin verilmedi. Eğitim Bir-Sen'in haziran ayında bahçede açıklama yaptığına dikkat çekilerek sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığı vurgulandı.

Şen: "Ben yaptım oldu'cu tavrını sürdürmektedir"

Eğitimciler adına açıklamayı Eğitim-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen okudu. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, şöyle dendi:

"Uzun bir süredir halkın istemediği, razı olmadığı, fayda bulmadığı kararları; halka rağmen çıkartarak, ülkemizin köklü demokrasi kültürünü hiçe sayan iktidar, bir gericileştirme laboratuvarı olarak gördüğü eğitim alanında da bu 'ben yaptım oldu'cu tavrını sürdürmektedir.

Sadece mesleğimizin değil, milli eğitim sisteminin de üzerine kara bir bulut gibi çöken Öğretmenlik Meslek Kanunu; öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin, uzmanların, eğitimin diğer bileşenleri ve ilerici kamuoyunun itirazlarına rağmen, bu hafta TBMM'den geçirilmek istenmektedir.

Eğitim-İş olarak, en başından beri bu kanun tasarısının hem var edilme biçimine hem de içeriğine dair mücadele verdik.

"Defalarca söyledik"

Eğitim emekçilerine fikri dahi sorulmadan hazırlanan ÖMK'nin;

* Öğretmenliğin, zaten bir uzmanlık mesleği olduğu gerçeğini hiçe saydığını;

* Öğretmenlerin diplomalarını, birikimlerini, mesleki tecrübelerini görmezden geldiğini;

* Öğretmenleri, ülkede diploması geçersiz sayılacak tek meslek grubu haline getireceğini;

* Zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu gibi kategoriler altında sömürülen öğretmenlerin bu vesileyle bir kez daha ayrıştırılacağını ve okullardaki çalışma barışının baltalanacağını;

* Kurulmak istenen Milli Eğitim Akademisinin, tanım ve işleyişindeki belirsizlikler nedeniyle, tıpkı mülakat sistemi gibi aydın eğitimcileri sistemden ayıklama ve yandaşları ödüllendirme görevi göreceğini;

* Halihazırda liyakatsizce atanmış eğitim yöneticilerinin yarattığı haksızlıklarla boğuşan eğitim emekçilerinin üzerindeki mobbing baskısını, daha da artıracağını;

* Bu kanunda öğretmenlerin özlük haklarını, ekonomik ve çalışma koşullarını iyileştirecek hiçbir madde olmadığını;

* Kangren haline gelmiş atanmayan öğretmenler sorununun, özel okul öğretmenlerinin vahim durumunun, ücretli adı altında sömürülen yüzbinlerce eğitim emekçisinin halinin görmezden gelindiğini; defalarca söyledik.

"İşimizi yapacak ve size ders vereceğiz"

Bu konuda MEB'e raporlar, Anayasa Mahkemesine somut görüşler sunduk. Alanlara çıktık. ÖMK'ye karşı yükselen itirazı örgütledik; yıllardır yan yana dahi gelmemiş eğitim sendikalarının alanlarda ortak ses çıkarmasına ön ayak olduk.

Ama şimdi, bunca mücadeleye ve somut itiraza rağmen; bu kanun Meclisten, iktidarın oradaki aritmetiğinin de verdiği özgüvenle geçirilmek isteniyor. Milletin egemenliğinin sembolü olan Meclisten; milletin aleyhine, milli eğitim sisteminin aleyhine, geleceğimizin aleyhine bir kanun geçirilecekken, bizlerin eli kolu bağlı oturması bekleniyor.

Bugün hem Milli Eğitim Bakanlığının önünden hem de Türkiye'nin tüm illerindeki alanlardan sesleniyoruz:

Boyun eğmeyeceğiz! Mesleğimizi, uzmanlığımızı, saygınlığımızı çiğnemenize müsaade etmeyeceğiz! Sadece bu kadar da değil; eğitimi tarikatlara, gözünü kar hırsı bürümüş patronlara her gün biraz daha terk etme planınıza karşı, içinde Cumhuriyet ve bilim olmayan gerici müfredatınıza karşı verdiğimiz mücadeleyi de sürdüreceğiz!

Birbirimize, okullarımıza, Başöğretmenimizin bizlere emanet ettiği öğrencilerimize sahip çıkacağız! İşimizi yapacak ve size ders vereceğiz!"

Açıklamanın ardından eğitimciler, teklifle "öğretmenliğin itibarının öldürüldüğü" gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı.