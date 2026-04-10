Eğitim-İş'ten MEB'e Atatürk Yarışması Tepkisi

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Eğitim Sekreteri Veli Fırat Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullarda duyurulmasına izin vermediği "Gençlerden Atatürk'e Mektup Yarışması"na ilişkin açıklama yaptı.

Eğitim-İş Genel Eğitim Sekreteri Veli Fırat Şimşek, sendika genel merkezinde yaptığı açıklamada, MEB tarafından "şartnamenin yönergeye uygun olmadığı" gerekçesiyle reddedilen "Gençlerden Atatürk'e Mektup" yarışmasının detaylarını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Gerekli belgeler tarafımıza ulaşmadı" sözlerine ilişkin sendikanın teslim ettiği evrakları paylaşan Şimşek, şunları söyledi:

"Eğitim-İş olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, onun ilke ve devrimlerini genç kuşaklara aktarmak amacıyla yıllardır düzenlediğimiz 'Gençlerden Atatürk'e Mektup Yarışması'nın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda duyurulmasına izin verilmemiştir. Bakanlık, şartnamenin uygun olmadığı gerekçesiyle yarışmamızı reddetmiş ancak tarafımıza bildirme gereği duymamıştır. Biz arayıp konu hakkında bir bilgi almak istediğimizi söyledikten sonra reddedildiğine dair yazı bize gönderilmiştir. Biliyoruz ki sorun teknik değil, çözüm üretme niyetinin olmamasıdır. Çünkü Bakanlık aynı şartnameyle yarışmanın duyurulmasına 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında onay vermiştir. Televizyona çıkıp Bakanlığın sendikamıza şartnamede eksik bildirdiğini söyleyen Yusuf Tekin kamuoyunu açıkça yanıltmaktadır. Bakın, Bakanlığa gönderdiğimiz yazılar ve Bakanlığın onay belgeleri burada. 2017 yılındaki onay belgesi, 2018 yılındaki onay belgesi, 2019 yılındaki onay belgesi, 2022 yılındaki onay belgesi sendikamız kayıtlarında mevcuttur. Bakan Tekin, şartnamede ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağına dair bir şey olmadığını söylüyor. Şartnamemizde ücretli olduğuna dair hiçbir ifade yoktur. Bu da bize gösteriyor ki sendikaların bu tür etkinlikleri paralı düzenleyemeyeceğinden haberi olmayan bir bakanımız var."

"Yarışmamızın duyurusu da, hayata geçirilmesi de hiçbir makamın keyfi tutumuna bağlı değildir"

Yine kendisinin olmadığını iddia ettiği veli izin belgesi ve aydınlatma metni gibi evraklarımız burada. Sendikamız tarafından hazırlanan işimiz, yine sendikamız tarafından hazırlanan şartnamemiz, Bakanlık tarafından verilen ön onay belgesi, taahhütname, veli izin belgesi, açık rıza onayı belgesi ve aydınlatma metni. Şartnamemizdeki eklerden haberdar değil sanırım. Açıkça vurguluyoruz ki yarışmamızın duyurusu da, hayata geçirilmesi de hiçbir makamın keyfi tutumuna bağlı değildir. Gerekli olan duyuruları öz imkanlarımızla yapacak, bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz. Okulların kapılarını yandaş sendikalara sonuna kadar açan, gerici vakıf ve derneklerle gün aşırı protokoller imzalayan Bakanlık, bu yapıların faaliyetleri söz konusu olduğunda yönergeleri esnetebildiğini defalarca göstermiştir.

"Yarışmayı kazanan öğrencilerimizin aileleriyle birlikte Anıtkabir'de Atası'nın huzuruna çıkacak olmasından mı rahatsızsınız?"

Tekrar vurguluyoruz: 'Gençlerden Atatürk'e Mektup Yarışması'nın şartnamesi son derece açık, net ve şeffaftır. Yarışmanın amacı, kapsamı, katılım koşulları, değerlendirme ölçütleri ve ödüllendirme süreci ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Değerlendirme süreci gazetecilerden, edebiyatçılardan ve eğitimcilerden oluşan, alanında yetkin ve kamuoyunda saygınlığı olan bir kurul tarafından yürütülmektedir. Tüm bunlar göstermektedir ki mesele yönerge, mevzuat ya da teknik eksiklik değildir. Atatürk'ü anmaya, Cumhuriyet değerlerini yaşatmaya gelince yasakçı tutum sergilenip bahaneler üretilirken, tarikat ve cemaatler söz konusu olduğunda kurallar esnetilmekte, hatta yok sayılmaktadır. Soruyoruz: Yarışmayı kazanan öğrencilerimizin aileleriyle birlikte Anıtkabir'de Atası'nın huzuruna çıkacak olmasından mı rahatsızsınız? Türkiye'nin aydınlanmadan, Cumhuriyet'ten ve emekten yana en büyük sendikası olan Eğitim-İş'in yarışmasına yasak getirilirken, Cumhuriyet'e narkoz benzetmesi yapan yandaş sendikalarınızla birlikte düzenlediğiniz etkinliklerin duyurularında Bakanlığınızın logosunun yan yana yer aldığını hepimiz biliyoruz.

"Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak bir tercih değil, tarihsel bir sorumluluktur"

Çok iyi bilinmelidir ki tüm bu engelleme çabaları nafiledir. Gençlerimizin Atatürk'e olan sevgisi ne yönergelere ne de yasakçı zihniyetin onayına tabidir. Ayrıca sadece liselerde gerçekleştirdiğimiz 'Gençlerden Atatürk'e Mektup Yarışması'nın yanı sıra ilkokul öğrencilerimiz için 'Çocuk Gözüyle Atatürk Resim Yarışması' ve ortaokul öğrencilerimiz için 'Çocuklardan Atatürk'e Şiir Yarışması' düzenliyoruz. Üç yarışmamızın da şartnamesine sendikamızın web sitesinden ulaşılabilir. Eğitim-İş olarak bu ideolojik kararı tanımıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Atatürk'e olan sevgi ve düşüncelerini ifade edebilmeleri için tüm öğrencilerimizi bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak bir tercih değil, tarihsel bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun gereğini dün olduğu gibi bugün de, yarın da yerine getirmeye devam edeceğiz."