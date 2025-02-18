Eğitim Sen Başkanı'ndan MEB'e Çağrı: Angaryalara Son Verin

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(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, öğretmenlerin görev tanımı dışında işlere maruz bırakıldığını belirterek, " Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımızdır. Çocuklarımızın daha nitelikli bir eğitim alabilmesi için, öğretmenlerimizin görevlerini layığıyla yerine getirebilmeleri adına üzerlerindeki angaryaya son vermeniz ve yalnızca derslerine odaklanmalarını sağlamamız gerekmektedir" dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, devlet kurumlarında görevli öğretmenlerin görev tanımı dışında iş yüküne maruz bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kuruoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, öğretmenlerin sadece öğrencilere ve derslere odaklanması gerektiğini söyledi.

Kuruoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğretmenin asli görevi yöneticilerin reklam çalışması için fotoğraf, video çekmek değildir. Kaldı ki bir çocuğun izni veya izinsiz bir şekilde fotoğrafını veya videosunu çekmeye, bunu sosyal mecralarda yayınlamaya kimsenin hakkı yoktur. İl müdürlükleri, ilçe müdürlükleri, belediyeler, vakıflar ve derneklerin projeleri için uygulamalar yapmak, pano süslemek, evrak yetiştirmek de öğretmenin asli görevi değildir. Aklına esen herkesin MEB ile protokol yaparak düzenlediği yarışmalara başvuru yapmak, öğrenci hazırlamak, eser yollamak da öğretmenin asli vazifesi değildir. Müdürler tarafından mesai saati gözetilmeden, özel hayata saygı gösterilmeksizin gece gündüz demeden WhatsApp gruplarına yollanan mesajları okumak, cevap vermek ve iş takibi yapmak da öğretmenin asli görevi değildir.

Kişisel sosyal medya hesabından il ve ilçe yöneticilerinin belirlediği belli etiketlerle paylaşım yapmak, yöneticilerin paylaşımlarını beğenmek ve paylaşmak da öğretmenin asli görevi değildir. Aşı takibi, kilo takibi, diş taraması, göz taraması, işitme testi gibi Sağlık Bakanlığı'nın alanında olan takipleri yapmak da öğretmenin asli vazifesi değildir. Enerji verimliliği, Teknofest, Tübitak, eTwinning, Geleneksel Çocuk Oyunları, Dilimizin Zenginlikleri gibi projelere çok ciddi emek harcayan öğretmenlerimiz zaten okullarında rehberlik uygulamaları, sosyal kulüp faaliyetleri, toplum hizmeti çalışmaları, değerler eğitimi faaliyetleri, veli eğitimleri vs yapmıyorlar mı? Bu kadar karmaşaya, bu kadar yüke gerek var mı? Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımızdır. Çocuklarımızın daha nitelikli bir eğitim alabilmesi için, öğretmenlerimizin görevlerini layığıyla yerine getirebilmeleri adına üzerlerindeki angaryaya son vermeniz ve yalnızca derslerine odaklanmalarını sağlamamız gerekmektedir."