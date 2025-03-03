Eğitim Sen'den MEB'e Ramazan Etkinlikleri Tepkisi

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'na bu uygulamadan vazgeçilmesi için çağrı yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Devlet okullarında okuyan her öğrenci oruç tutmuyor. Siz oruç tutmayan çocuklar ve öğrenciler üzerinde bir psikolojik baskı ve bir dini baskı oluşturuyorsunuz. Bu dünya hangi laik ve demokratik ülkesinde olan bir şey? İsteyen evinde Ramazan köşesi oluşturabilir. Ancak bunu okullara bir talimat şeklinde gönderip bütün çocuklara şunları yapın, bunları yapın, oruç tutun, koridorlarda davul zurna çalın... Bu laik, demokratik ülkeye ve laik yaşama, laik ve bilimsel eğitime doğrudan saldırı ve meydan okuma" ifadelerini kullandı.

MEB'in okullara "Ramazan Ayı" etkinlikleri tavsiyesi göndermesine bir tepki de Eğitim Sen'den geldi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, birçok ildeki il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, okul müdürlerine Ramazan Ayı'nda etkinlik düzenlemeleri için belge göndermesinin öğrenciler üzerinde baskı oluşturulduğunu belirtti. Irmak, laiklik ilkesine aykırı olan bu uygulamalardan vazgeçilmesi için MEB'e çağrı yaptı.

Irmak'ın açıklamaları şu şekilde:

"3 Mart tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Bazı devrim yasalarının hayata geçirildiği bir tarihtir 3 Mart. Nedir bu? Mektep eğitimiyle medrese eğitiminin birleştirilerek tevhidi tedrisat kanununun çıkarıldığı gündür. Diğer taraftan halifeliğini ortadan kaldırıldığı ve Cumhuriyet yönetimine de geçildiği günün ilan edildiği bir tarihtir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tam da bu tarihlere denk gelen günlerde Ramazan ayıyla birlikte okullara bir bildiri göndererek bu ay boyunca okullarda yapılması istenen Ramazan öncesi ve Ramazan boyunca okullarda yapılacak etkinlikler malzemesi yayınlanır.

Şimdi bu etkinlikler malzemesinin bir kısmını buradan paylaşmak istiyorum bakın ne diyor? Bir, sınıf kapılarının, sınıf panolarının süslenmesi veya Ramazan panosu yarışmalarının yapılması, okul girişinin ve koridorların yıldız ve hilallerle süslenip Ramazan sokağı köşelerinin oluşturulması manilerle davul çalınması, okulların koridor ve sınıflarında dolaşılması. Okul adına imsakiyeler bastırılması. Sadaka vermeye teşvik edilmesi. Ramazanla ilgili okul giriş, televizyon ve ekranlarına Ramazanla ilgili video veya müzik yansıtılması. Öğrenci ve velilerle birlikte hatim okunması, Kur'an-ı Kerim okunması, zorlamadan oruç tavsiye edilmesi ve çizelge tutum ve bunun sonucunda da bu oruç tutan çocuklara başarı belgelerinin verilmesi. İlkokullarda, ortaokullarda tekne orucu uygulamasının yapılması ve Ramazan günlüğü tutulması gibi 23 maddeden oluşan bir tür etkinlikler Ramazan ayı boyunca devlet okullarında yapılacak etkinlikler gönderilmiş.

'Dini baskı oluşturuluyor'

Fakat burada temel bir problem var. O da şu; bu yazının başlığı yok. Yani bu yazıyı Milli Eğitim Bakanlığı mı yazdı gönderdi? Bir protokol üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı mı yazdı gönderdi? Buna dair herhangi bir resmi bir yazı, bir tutum yok. Ancak ne var? Şu var; bütün il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri WhatsApp grupları üzerinden tüm okul müdürlerine bu yazıyı göndererek aslında 'bunları yapın!' talimatı veriyor. ve bugün sahadan gelen okullardan gelen bilgiler üzerinden söylüyorum. Neredeyse birçok okulda bu uygulamalar başlamış.

Bakan'a buradan şunu net bir şekilde ifade etmem gerekiyor. Hani diyor ya, 'Milletimizin değerleri var. Bazıları da halkımızın bu değerlerinin yaşanmasına izin vermiyor.' Sayın Bakan kimsenin değerini yaşamasıyla ilgili bir sorunumuz yok ama burası devlet okulları ve devlet okullarında okuyan her öğrenci oruç tutmuyor. Siz oruç tutmayan çocuklar ve öğrenciler üzerinde bir psikolojik baskı ve bir dini baskı oluşturuyorsunuz. Bu dünya hangi laik ve demokratik ülkesinde olan bir şey? İsteyen evinde Ramazan köşesi oluşturabilir. Ancak bunu okullara bir talimat şeklinde gönderip bütün çocuklara şunları yapın, bunları yapın, oruç tutun, teknoloji tut koridorlarda davul zurna çalın...

Bu laik, demokratik ülkeye ve laik yaşama, laik ve bilimsel eğitime doğrudan saldırı ve meydan okuma. Artık haddinizi aşan bir noktaya geldiniz. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Siz bu ülkede herkes oruç mu tutuyor zannediyorsunuz? Herkes Ramazan orucunu mu tutuyor zannediyorsunuz? ya da bunlarla herkese zorla Ramazan orucu tutturmayı bir demokratik ya da bir halkımızın değeri olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunlar asla ve kabul edilecek şeyler değil. Bu yazının da kim tarafından gerçekten gönderildiğine dair bilgi edinme hakkını kullanarak Bakanlığınızdan bilgi istedik. Gelecek bilgiyi de çok merak ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu çağrıyla ramazan etkinlikleri adı altında kamusal alanı olan okullarda tüm inanç gruplarına eşit mesafede durmalı ve böyle bir çağrı yapmamalı, yapamaz. Eğitimin temel amacı belli bir inancı ve o inancın, ibadet biçimlerini ve ritüellerini herkese dayatmak değildir. Öyle bir şey yok.

Oysa yapılması gereken, sorgulayan, düşünen, laik bilimsel, kamusal eğitim çerçevesinde herkesin bu eğitim hakkına sahip olacak düzenlemeleri yapmak. Bir inancı başka bir inancın üzerine gölge gibi düşürmek, oraya da bir laftan 'Zorlama yok' bu doğrudan bir zorlama düşünsenize okula giriyorsunuz, farklı inançlardan, farklı kültürlerden insanlar var."