Eğitim-Sen Kurucu Genel Başkanı: Yeni müfredat AKP ideolojisine uygun insan tipi yetiştirme aşamalarından biri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğitim-Sen Kurucu Genel Başkanı: Yeni müfredat AKP ideolojisine uygun insan tipi yetiştirme aşamalarından biri

Eğitim-Sen Kurucu Genel Başkanı: Yeni müfredat AKP ideolojisine uygun insan tipi yetiştirme aşamalarından biri

Eğitim-Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' müfredatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, yeni müfredatın AKP ideolojisine uygun insan tipi yetiştirme aşamalarından biri olduğunu söyledi ve müfredatın cemaat ve tarikatların görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Ayrıca, müfredatın dini ağırlıklı olduğunu ve laik eğitim sistemini hedef aldığını ifade etti. Kaya, müfredatın Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini karartacağını ve tüm eğitim bileşenlerinin görüşleri alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

26.04.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Eğitim-Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" müfredatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni müfredatın AKP ideolojisine uygun insan tipi yetiştirme aşamalarından biri olduğunu söyleyen Kaya, "Yeni müfredat eğitim devrimlerini tümden yok etmeye yönelik hazırlanmış bir müfredattır. Anlaşılan o ki cemaat ve tarikatların görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatın taslağını, internet sitesi üzerinden paylaşıma sundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu taslağın görüş ve önerilere açık olduğunu belirtti.

Bakanlık tarafından açıklanan yeni müfredat taslağını ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Eğitim-Sen Kurucu Genel Başkanı ve CHP Ankara eski Milletvekili Yıldırım Kaya, "Cumhuriyet alerjisi olanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında hazırladıkları müfredatta Cumhuriyet demekten yine imtina etmiştir" dedi.

"DİNİ AĞIRLIKLI MÜFREDAT LAİK EĞİTİM SİSTEMİNİ HEDEF ALMIŞTIR"

"Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı yeni müfredat eğitim devrimlerini tümden yok etmeye yönelik hazırlanmış bir müfredattır" değerlendirmesinde bulunan Kaya şunları kaydetti:

"Anlaşılan o ki cemaat ve tarikatların görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Müfredatın hazırlanması aşamalarına eğitim sendikaları davet edilmemiş, görüşleri dahi sorulmamıştır. Her 10 yılda bir eğitimin bileşenleriyle birlikte hazırlanan müfredat, bu defa cemaat ve tarikat temsilcileriyle gizli dehlizlerde hazırlanmıştır. Pedagojiye ve bilime aykırı hazırlanan 'dini' ağırlıklı müfredat 'laik' eğitim sistemini hedef almıştır. Dünyadan ve bilimden kopuk bir nesil yetiştirme hedeflenmektedir. Gelecek nesillerimiz büyük tehlike altındadır."

"MATEMATİĞİ, FİZİĞİ, KİMYAYI, FELSEFEYİ DIŞLAYAN DİNİ REFERANS ALAN SİSTEM TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ KARARTIR"

Hazırlanan müfredat taslağının tüm eğitim bileşenlerinin görüşleri alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', AKP ideolojisine uygun insan tipi yetiştirme aşamalarından biridir. Müfredatta sıkça vurgulanan ahlaki değişiklikten, AKP'nin ahlak anlayışının kastedildiği anlaşılmaktadır. Bilimden kopuk; matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi, felsefeyi dışlayan ağırlıklı olarak 'dini' referans alan bir eğitim sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini karartır. Yeni müfredatın eğitimin tüm bileşenlerinin de görüşleri alınarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarına göre yeniden hazırlanması gerekir."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Yüzyılı, Yıldırım Kaya, Türkiye, Cemaat, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Sen Kurucu Genel Başkanı: Yeni müfredat AKP ideolojisine uygun insan tipi yetiştirme aşamalarından biri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
18:55 Canlı anlatım 10 dakikada 2 gol birden Canlı anlatım! 10 dakikada 2 gol birden
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
20:43 Türkiye’nin beklediği an geldi Arda Güler, La Liga maçına ilk kez 11’de başlayacak Türkiye'nin beklediği an geldi! Arda Güler, La Liga maçına ilk kez 11'de başlayacak
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
18:43 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 21:42:54. #1.12#
SON DAKİKA: Eğitim-Sen Kurucu Genel Başkanı: Yeni müfredat AKP ideolojisine uygun insan tipi yetiştirme aşamalarından biri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement