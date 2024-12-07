Eğitim Zirvesi Kapanışında Önemli Vurgular - Son Dakika
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Eğitim Zirvesi Kapanışında Önemli Vurgular

İstanbul Eğitim Zirvesi'nde eğitimin dönüştürücü gücü ele alındı, adil bir gelecek hedeflendi.

07.12.2024 20:46
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Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve İstanbul Eğitim Zirvesi Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Arkan, "Biz eğitimin dönüştürücü gücünün daha kapsayıcı, dayanıklı ve güçlü topluluklar oluşturulabilmesi için katalizör görevi görmesini istiyoruz." dedi.

Vakfın, "Eşit ve daha adil bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlediği ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. İstanbul Eğitim Zirvesi, Doç. Dr. Arkan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Arkan, iki gün süren zirve boyunca eğitim alanındaki sorunların ele alındığını ve eğitimin sürdürülebilir bir gelecek için kritik rol oynadığına vurgu yapıldığını söyledi.

Zirvedeki tartışmaların, eğitimin dönüştürücü gücüne odaklanmayı sağladığına dikkati çeken Arkan, "Biz eğitimin dönüştürücü gücünün daha kapsayıcı, dayanıklı ve güçlü topluluklar oluşturulabilmesi için bir katalizör görevi görmesini istiyoruz. Bu şekilde yaptığımız çalışmalarda daha dengeli ve daha adil bir eğitim sürecinin resmini çizmeye devam ediyoruz. Daha iyi bir diyalog ve karşılıklı fikir alışverişine dayalı bir eğitim ortaya koyarak, sorunları birlikte çözebilmek için yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Arkan, zirvede kurulan bağlar ve ortaya çıkan enerjiyle gelecek yılın zirvesine daha yeni eğitim yaklaşımlarıyla hazırlanacaklarını belirterek, "Birlikte daha parlak ve adil bir gelecek oluşturmaya çalışıyoruz. Daha yenilenmiş bir enerjiyle hedeflerimize doğru ilerlemek istiyoruz." dedi.

Zirvenin kapanışında, Türkiye Maarif Vakfı okullarındaki öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen örnek ve yenilikçi uygulamaları öne çıkarma ve destekleme gayesiyle verilen "İyi Örnek Ödülleri" sahiplerine takdim edildi.

Kaynak: AA

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