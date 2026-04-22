Eğitimde Fırsat Eşitliği için Gezici Proje

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere yönelik gezici eğitim aracı projesi hayata geçirildi.

ANKARA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere yönelik 'Sınır Tanımayan Sınıf: Mutluluğu Taşıyoruz' başlığıyla gezici eğitim aracı projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, özel olarak donatılan eğitim aracı kırsal bölgelerdeki öğrencilerin ayağına bilim, sanat ve eğlence götürüyor.

Sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı imkanlara sahip bölgelerde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerini hedef alan projede gezici eğitim aracı ilk ziyareti Ayaş ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi'ne gerçekleştirdi. Okul bahçesinde Bilim Atölyesi, Müzik ve Hareket Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi kuruldu. Atölyelerde deneyler, gözlem çalışmaları, bilimsel düşünme becerileri, ritim çalışmaları, hareket etkinlikleri, yaratıcı çalışmalar ve boyama etkinlikleri, strateji ve mantık yürütme oyunları gerçekleştirildi.

'BİZ MUTLULUĞU TAŞIYORUZ'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Filiz Kılınç, projenin 2 hafta önce yazılarak hemen hayata geçirildiğini söyledi. Kılınç, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda bu projemizin temellerini oluşturduk. Amacımız, çocuklarımızı sadece akademik anlamda yetiştirmek değil. Bütünsel bakış açımızla; sosyal, kültürel ve duygusal anlamda da onları beslemek istiyoruz. Bizim için, öğretmenler için gidilmeyecek sınıf, gidilmeyecek okul yoktur. Çocuklarımızın olduğu, bayrağımızın dalgalandığı her yerde eğitim için orada hazır bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz. Biz, mutluluğu taşıyoruz. Çünkü çocuklarımızın mutlu olması bizim için çok kıymetli. Maarif modelimizin temel taşı olan çocuklar ve onların mutluluğu için yola çıktık. Aracımızda gönüllü öğretmenlerimiz var" dedi.

'HAFTANIN 4 GÜNÜ YOLLARDA OLACAĞIZ'

Kılınç, projeyi gönüllü öğretmenlerle yürüttüklerini söyleyerek, "Ulaştığımız okullarda bir eğitim günü geçireceğiz. Burada; fen ve teknoloji deneylerimiz, beden eğitimi etkinliklerimiz, müzik-resim etkinliklerimiz, masal anlatıcılarımız ve zeka oyunlarımız kapsamında etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Müzik, resim ve beden eğitiminde yetenekli çocuklarımızı da alanda keşfetmeyi planlıyoruz. Projemiz, gerçekten öğretmenlerimizin gönlünü koyduğu bir proje. Bizi çok heyecanlandırıyor. Onların mutlu olması, onların gülümsemeleri eğitimin temelinde yer alıyor. Haftanın 4 günü yollarda olmayı planlıyoruz. Periyot olarak da tüm eğitim-öğretim yılı boyunca ulaşmak istediğimiz, çocuklarımızın çağırdığı her noktaya gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK MUTLU'

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Şimşek ise "Bu projenin ilk olarak ilçemizde ve Ilıca köyümüzdeki ilkokulumuzda başlamış olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İlimizden gelen idarecilerimizin, branşlarında uzmanlaşmış öğretmenlerimizin öğrencilerimizle buluşarak güzel etkinlikler yaptığını görüyoruz. Gerek masal etkinliği gerekse diğer branşlarda, görsel sanatlarda, müzikte etkinlikler yaptıklarına şahit oluyoruz. Öğrencilerimizin de çok mutlu oldukları gözlerinden belli oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 13:15:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.